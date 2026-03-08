Consommation locale : le chef de l’État appelle à renforcer la promotion des produits agricoles sénégalais

Lors du Conseil des ministres tenu mercredi, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a demandé au gouvernement de renforcer les initiatives visant à encourager la consommation des produits agricoles issus de la production nationale.



Selon la porte-parole du gouvernement, Marie Rose Faye, le chef de l’État a insisté sur l’intensification des campagnes d’information destinées à promouvoir les produits locaux. Il a également évoqué la mise en place d’un label de qualité « Sénégal » afin de mieux valoriser ces productions.



Dans le même esprit, il a recommandé le renforcement des capacités de l’Institut de technologie alimentaire, notamment pour améliorer la valorisation des travaux de recherche portant sur les céréales et les cultures horticoles.



Le président a souligné que les performances du secteur agricole nécessitent une approche globale. Celle-ci devrait inclure la restructuration des marchés, l’amélioration des circuits de distribution, la transformation des produits agricoles ainsi que la régulation de la demande.



Par ailleurs, le chef de l’État a demandé au gouvernement de mieux encadrer la commercialisation des produits agricoles et horticoles. Il a également insisté sur l’accélération du Programme national de réalisation d’infrastructures de stockage et de conservation destinées à ces productions.



Marie Rose Faye, également secrétaire d’État chargée des Relations avec les institutions, a indiqué que le président a invité les ministres en charge de l’Industrie et du Commerce ainsi que de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage à travailler à la signature de conventions de commercialisation. L’objectif est de faciliter l’écoulement des récoltes tout en garantissant des prix rémunérateurs aux producteurs.



Le chef de l’État a aussi demandé qu’une attention particulière soit accordée à la constitution de stocks de sécurité pour les denrées stratégiques et les produits de consommation courante.



Enfin, il a invité les ministres concernés à procéder à une évaluation de l’application de la loi relative aux prix et à la protection des consommateurs, afin de contribuer à la stabilité des prix sur le marché.

