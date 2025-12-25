Menu
Scandale sanitaire : une déléguée médicale impliquée dans un trafic de pilules abortives


Rédigé le Vendredi 26 Décembre 2025 à 16:21 | Lu 69 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


La Brigade de recherches (BR) de Saly, relevant de la compagnie de gendarmerie de Mbour, a porté un coup dur au trafic de médicaments abortifs en démantelant un réseau opérant entre Saly et Keur Serigne Bi, à Dakar. Trois personnes, dont une déléguée médicale, ont été interpellées, et une importante quantité de produits prohibés a été saisie.


Scandale sanitaire : une déléguée médicale impliquée dans un trafic de pilules abortives

L’opération fait suite à l’exploitation d’un renseignement signalant l’existence d’un trafic de pilules abortives dans la localité de Saly et ses environs. Aussitôt informés, les enquêteurs de la Brigade de recherches ont mis en place un dispositif discret et méthodique afin d’identifier les acteurs du réseau et de les prendre en flagrant délit.

Dans le cadre de cette stratégie, les gendarmes ont procédé à une commande contrôlée de deux tablettes du produit prohibé auprès d’un commerçant local, identifié sous les initiales F.K., âgé de 31 ans. Ce dernier s’est révélé être un revendeur actif dans la zone.

 

Lors du rendez-vous, F.K. a pris contact avec sa fournisseuse, une déléguée médicale répondant aux initiales M.B.N., qui lui livrait le médicament dosé à 200 microgrammes. Ce produit, destiné à un usage strictement médical, était détourné pour provoquer des interruptions volontaires de grossesse.

Le commerçant a effectué un transfert de 32 000 francs CFA via l’application Wave. En retour, la fournisseuse lui a indiqué que la commande serait expédiée depuis Dakar et disponible dans la soirée.

Grâce à ce stratagème, les enquêteurs ont pu remonter jusqu’à la source du trafic. Après la réception de la commande, M.B.N. a été interpellée à son domicile à Dakar, tandis que F.K. a également été arrêté à Saly.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue pour les besoins de l’enquête, qui se poursuit afin d’identifier d’éventuels complices et de déterminer l’ampleur réelle du réseau.



Lat Soukabé Fall

