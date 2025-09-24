Menu
L'Actualité au Sénégal

Scandale à la LONASE de Ziguinchor


Rédigé le Mardi 30 Septembre 2025 à 23:40 | Lu 46 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Un vent de tempête souffle sur l’agence régionale de la Loterie nationale sénégalaise (LONASE) à Ziguinchor. Une affaire de détournement présumé de 29 millions de francs CFA plonge l’institution dans l’embarras. Selon des sources concordantes, une mission d’audit interne, diligentée par la Direction générale, aurait mis au jour d’importantes irrégularités dans la gestion des fonds.


Les premiers éléments de l’enquête confiée à la section de recherches (SR) de la gendarmerie de Ziguinchor pointent du doigt le chef d’agence sortant, I. Ndiaye, ainsi que six caissiers. Les investigations ont permis de recueillir des indices graves et concordants attestant de mouvements financiers suspects et d’écarts comptables récurrents sur plusieurs mois.

À l’issue de leurs auditions, les mis en cause ont été placés en garde à vue pour détournement de deniers publics, un délit puni sévèrement par le Code pénal sénégalais. Des sources proches du dossier évoquent un système de manipulation des recettes journalières, où une partie des mises collectées ne parvenait jamais aux caisses centrales.

L’affaire, désormais entre les mains du parquet de Ziguinchor, pourrait connaître de nouveaux rebondissements. Des convocations supplémentaires sont en vue, notamment pour des agents comptables et des superviseurs régionaux.
Les enquêteurs cherchent à déterminer si le réseau de détournement s’étendait au-delà de l’agence locale.



Lat Soukabé Fall

