Saraya : un site d’orpaillage clandestin démantelé lors d’une opération de la gendarmerie





Une action coordonnée des forces de sécurité a permis de mettre un terme à une activité d’exploitation aurifère illégale dans le département de Saraya. Selon les informations communiquées par la Gendarmerie nationale, l’intervention s’est déroulée le 4 janvier 2026, entre 8 heures et 13 heures, dans le village de Baninkhoto, situé dans la commune de Missirah.



L’opération a été conduite par les éléments de la Brigade de Gendarmerie de Saraya, avec l’appui du Groupe d’Action Rapide de Surveillance et d’Intervention (GARSI) basé à Saiensoutou. Elle a ciblé un site d’orpaillage clandestin installé en zone rurale, à proximité du fleuve Falémé.



Sur place, les forces de l’ordre ont procédé à la destruction de dix-sept machines cracheuses servant à l’extraction illégale de l’or. Elles ont également saisi une motocyclette ainsi que onze motopompes utilisées dans le cadre de cette activité illicite.



Cette intervention s’inscrit dans les efforts des autorités visant à lutter contre l’exploitation illégale des ressources minières. Elle participe également à la protection de l’environnement et à la préservation des zones aurifères de la région.

