Le Centre anti-poison sénégalais (CAP) de l’Hôpital de Fann dispose désormais d’un laboratoire de toxicologie et de pharmacologie clinique. La cérémonie officielle de lancement des activités s’est tenue mercredi sous la présidence du ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Dr Ibrahima Sy.

Le laboratoire a été réhabilité et doté d’équipements de dernière génération grâce à un investissement de 1,6 milliard de francs CFA. Il doit notamment contribuer à améliorer la prise en charge des intoxications, renforcer l’expertise médico-légale, soutenir la lutte contre le dopage et favoriser la recherche ainsi que la vigilance sanitaire.

La cérémonie a également donné lieu à la remise de deux équipements spécialisés représentant un investissement global de plus de 965 millions de FCFA.

Il s’agit d’un laboratoire mobile destiné à l’Agence sénégalaise de Réglementation pharmaceutique (ARP Sénégal) et d’un camion-atelier de maintenance biomédicale remis à la Direction des Équipements et de la Maintenance du ministère de la Santé.

Selon le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique, ces investissements ont été réalisés avec le soutien de la Banque mondiale dans le cadre de la modernisation du système sanitaire national.

Ils doivent permettre d’améliorer la qualité des diagnostics, de renforcer le contrôle des médicaments et produits de santé et de consolider les capacités du Sénégal à faire face aux différents risques sanitaires.