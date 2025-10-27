Sangalkam : démantèlement d’un réseau criminel lors d’une vaste opération de la gendarmerie





Une opération de grande envergure menée le dimanche 26 octobre 2025 par la Brigade territoriale de Sangalkam, avec l’appui d’un escadron de la Légion de Gendarmerie d’Intervention (LGI), a permis de démanteler un réseau criminel actif dans la zone des Niayes.



Cette action s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre la criminalité et les trafics illicites.

Au total, neuf personnes ont été interpellées. Elles sont poursuivies pour association de malfaiteurs, détention illégale d’armes de 5ᵉ catégorie et trafic de drogue.



Les perquisitions effectuées à leurs domiciles ont abouti à la saisie de 825 grammes de chanvre indien, d’une somme de 74 950 francs CFA ainsi que de plusieurs armes blanches utilisées dans leurs activités illicites.



Les enquêteurs poursuivent les investigations afin d’identifier d’éventuelles complicités et de déterminer l’étendue du réseau.



Dans un communiqué, la Gendarmerie nationale a salué la réussite de cette opération et invité les populations à renforcer leur collaboration avec les forces de l’ordre en signalant toute activité suspecte.

Elle a réaffirmé sa détermination à garantir la sécurité des personnes et des biens, notamment dans les zones périurbaines de Dakar, souvent confrontées à une recrudescence des actes criminels.

