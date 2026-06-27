Saly : un réseau de faux gendarmes et de trafiquants de drogue démantelé

Les investigations ont permis d'interpeller plusieurs ressortissants sierra-léonais soupçonnés de se faire passer pour des gendarmes afin d'inspirer confiance à leurs victimes et de faciliter leurs activités illicites.







Les perquisitions ont permis la découverte d'une importante quantité de drogue soigneusement dissimulée dans des sacs destinés à transporter de l'argent liquide. Les enquêteurs pensent que cette méthode servait à tromper la vigilance des contrôles.







Plusieurs faux effets militaires et divers matériels utilisés dans les activités du réseau ont également été saisis.







Les suspects devront répondre de plusieurs infractions, notamment usurpation de fonction, trafic international de drogue, association de malfaiteurs et faux et usage de faux.







Les enquêteurs cherchent désormais à identifier les ramifications nationales et internationales de ce réseau criminel.

