Nouveau drame routier à Kolda : un mort, plusieurs blessés et de nombreuses interrogations

Le drame s'est produit sur un axe routier très fréquenté. Alertés, les sapeurs-pompiers sont rapidement intervenus pour extraire les victimes des véhicules accidentés avant de les évacuer vers les structures sanitaires de la région.





Les blessés, dont certains se trouvent dans un état jugé préoccupant, sont actuellement pris en charge par les équipes médicales.





Les forces de sécurité ont procédé aux constatations d'usage et ouvert une enquête afin de déterminer les causes exactes de l'accident. Parmi les hypothèses examinées figurent un excès de vitesse, un dépassement dangereux, une défaillance mécanique ou encore un mauvais état de la chaussée.





Ce nouveau drame rappelle l'ampleur du défi de la sécurité routière au Sénégal. Les autorités continuent d'appeler les usagers à respecter le Code de la route, à limiter les excès de vitesse et à vérifier régulièrement l'état technique de leurs véhicules afin de réduire le nombre d'accidents sur les routes du pays.

