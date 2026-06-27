Drame à Mbacké : un coup de couteau fatal met fin à la vie d'un jeune de 19 ans

Selon les premiers témoignages recueillis sur place, une dispute aurait rapidement dégénéré avant que la victime ne soit atteinte d'un violent coup de couteau dans le dos. Malgré l'intervention des secours et son évacuation vers une structure sanitaire, le jeune homme a succombé à ses blessures.





Après les faits, le principal suspect a quitté précipitamment la localité afin d'échapper aux forces de l'ordre. Une enquête a immédiatement été ouverte, mobilisant plusieurs unités de police.





Grâce aux renseignements recueillis, les enquêteurs ont finalement localisé le fugitif dans la ville de Koungheul où il a été arrêté avant d'être transféré sous escorte vers Mbacké.





Le mis en cause est actuellement placé en garde à vue. Il devra répondre des faits d'homicide volontaire devant la justice. Les enquêteurs poursuivent leurs auditions afin de déterminer le mobile exact de cette agression mortelle.





Ce nouveau drame relance le débat sur les violences impliquant les jeunes et la nécessité de renforcer les actions de prévention dans les établissements scolaires et les quartiers.

