Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Saly Portudal : quand un vigile joue au policier et attaque une prostituée


Rédigé le Vendredi 2 Janvier 2026 à 09:56 | Lu 51 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Poursuivi pour vol avec violence et usurpation de fonction, le vigile M. Diallo Diop, marié et père de famille, a été placé sous mandat de dépôt et écroué à la Maison d’arrêt et de correction (MAC) de Mbour depuis lundi dernier. Il est accusé d’avoir agressé et dépouillé une travailleuse du sexe dans la station balnéaire de Saly Portudal.


Saly Portudal : quand un vigile joue au policier et attaque une prostituée

Les faits remontent au samedi 27 décembre, aux environs de minuit. Vêtu d’un uniforme de police, Diallo Diop a abordé M. Ogoro, une ressortissante nigériane exerçant le travail du sexe, devant un bar situé à Saly Carrefour. Se faisant passer pour un agent en patrouille, il lui a exigé de lui remettre l’argent gagné au cours de la nuit, selon des sources concordantes.

Face au refus de la victime, le faux policier aurait fait preuve d’une violence extrême. Il l’aurait rouée de coups avant de s’emparer de son téléphone portable et de la somme de 20 000 francs CFA.

La situation a toutefois rapidement basculé lorsque de véritables agents de la brigade de recherches, en patrouille dans le secteur, ont surpris la scène. Une course-poursuite s’est engagée, à l’issue de laquelle Diallo Diop a été interpellé puis conduit au commissariat de Saly Portudal.

Entendu par les enquêteurs, le mis en cause a tenté de présenter une autre version des faits, évoquant un différend lié à une « passe » de 3 500 francs CFA dans un bâtiment en construction. Il a également soutenu que l’uniforme de police lui aurait été offert par son cousin adjudant, une explication qui n’a pas convaincu les autorités judiciaires.

Le parquet de Mbour, peu convaincu par ses dénégations, a ordonné son placement sous mandat de dépôt.



Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags