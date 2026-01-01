Saly Portudal : quand un vigile joue au policier et attaque une prostituée

Les faits remontent au samedi 27 décembre, aux environs de minuit. Vêtu d’un uniforme de police, Diallo Diop a abordé M. Ogoro, une ressortissante nigériane exerçant le travail du sexe, devant un bar situé à Saly Carrefour. Se faisant passer pour un agent en patrouille, il lui a exigé de lui remettre l’argent gagné au cours de la nuit, selon des sources concordantes.



Face au refus de la victime, le faux policier aurait fait preuve d’une violence extrême. Il l’aurait rouée de coups avant de s’emparer de son téléphone portable et de la somme de 20 000 francs CFA.



La situation a toutefois rapidement basculé lorsque de véritables agents de la brigade de recherches, en patrouille dans le secteur, ont surpris la scène. Une course-poursuite s’est engagée, à l’issue de laquelle Diallo Diop a été interpellé puis conduit au commissariat de Saly Portudal.



Entendu par les enquêteurs, le mis en cause a tenté de présenter une autre version des faits, évoquant un différend lié à une « passe » de 3 500 francs CFA dans un bâtiment en construction. Il a également soutenu que l’uniforme de police lui aurait été offert par son cousin adjudant, une explication qui n’a pas convaincu les autorités judiciaires.



Le parquet de Mbour, peu convaincu par ses dénégations, a ordonné son placement sous mandat de dépôt.

