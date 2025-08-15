Menu
Saly : 31 candidats à l’émigration clandestine arrêtés lors d’une opération de gendarmerie


À Saly, une opération de gendarmerie a permis l’interpellation de 31 migrants clandestins, dont des femmes et un enfant, prêts à prendre la mer vers l’Europe.


La Brigade de Recherches de Mbour, assistée par un peloton de l’Escadron de Surveillance et d’Intervention (ESI), a mené dimanche 17 août 2025, vers 19 heures, une opération de lutte contre la migration irrégulière.

Alertés par un renseignement signalant un départ imminent, les gendarmes sont intervenus à Saly Résidence, dans la commune de Saly, où un groupe de candidats à l’émigration s’était rassemblé.

Au total, 31 personnes ont été interpellées, originaires de divers pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre. Parmi elles figuraient cinq Sénégalais, sept Ivoiriens, quatorze Guinéens — dont six jeunes filles et un enfant de quatre ans —, ainsi que quatre Camerounais et un Togolais.

Ces individus s’apprêtaient à rallier l’Europe par voie maritime.

