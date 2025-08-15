Saly : 31 candidats à l’émigration clandestine arrêtés lors d’une opération de gendarmerie

La Brigade de Recherches de Mbour, assistée par un peloton de l’Escadron de Surveillance et d’Intervention (ESI), a mené dimanche 17 août 2025, vers 19 heures, une opération de lutte contre la migration irrégulière.



Alertés par un renseignement signalant un départ imminent, les gendarmes sont intervenus à Saly Résidence, dans la commune de Saly, où un groupe de candidats à l’émigration s’était rassemblé.



Au total, 31 personnes ont été interpellées, originaires de divers pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre. Parmi elles figuraient cinq Sénégalais, sept Ivoiriens, quatorze Guinéens — dont six jeunes filles et un enfant de quatre ans —, ainsi que quatre Camerounais et un Togolais.



Ces individus s’apprêtaient à rallier l’Europe par voie maritime.



✅dakaractu



