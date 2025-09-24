Saisie de 228 millions F CFA de faux médicaments à Koungheul et arrestation de trafiquants à Dakar

La brigade mobile des douanes de Koungheul, dans la région de Kaffrine, a mis la main sur un important lot de faux médicaments estimé à 228 millions de francs CFA, selon une source officielle relayée par l’APS.



D’après un communiqué de la Division de la communication et des relations publiques de la Direction générale des douanes, cette opération résulte d’une collaboration entre la brigade mobile de Koungheul et le poste de Maka Gouye, tous deux rattachés à la subdivision des douanes de Kaffrine.



Les agents ont intercepté un véhicule de marque Peugeot 406 « lourdement chargé de faux médicaments » en provenance d’un pays voisin. Grâce à des investigations minutieuses et une stratégie bien préparée, les services douaniers ont réussi à neutraliser un vaste réseau de contrebandiers, souligne le communiqué.



Le véhicule suspect a été immobilisé à la sortie du village de Diacksao, dans l’arrondissement d’Ida Mouride (département de Koungheul). L’évaluation des produits saisis a été effectuée avec l’appui de pharmaciens et de vétérinaires basés à Koungheul, précise la Direction générale des douanes.



Par ailleurs, à Dakar, la Brigade mobile des douanes de Pikine a procédé à une autre saisie majeure : 19 000 billets noirs, dont 10 000 en coupures de 500 euros et 9 000 en coupures de 200 euros. Cette opération, menée aux HLM Grand-Médine, a conduit à l’arrestation de trois personnes — un ressortissant d’un pays limitrophe et deux citoyens sénégalais — impliquées dans ce trafic de faux billets.

