Saisie de 12 tonnes de produits impropres à la consommation à Tivaouane, à quelques heures du Gamou

La valeur totale de la marchandise saisie s’élève à 14 000 850 francs CFA, un chiffre révélateur de l’ampleur de cette fraude commerciale. Les produits comprenaient :



des seaux de peinture périmée pour une valeur de 3 millions de FCFA,

des bidons d’huile avariée , inutilisables pour la cuisine,

des sacs de riz infestés et impropres à la consommation ,

des cartons de biscuits et boissons périmés ,

ainsi que des becs de gaz défectueux (« becs de gaz »), susceptibles de provoquer des accidents graves.

Une menace pour la santé et la sécurité des fidèles

La présence de ces produits sur le marché, juste avant un grand événement religieux, aurait pu avoir des conséquences dramatiques. Les produits alimentaires avariés présentent un risque majeur d’intoxication alimentaire, tandis que les équipements défectueux, comme les becs de gaz, exposent à des risques d’incendie ou d’explosion.



Les autorités locales rappellent que certains commerçants sans scrupules profitent des grands rassemblements pour écouler des stocks périmés, misant sur la forte affluence et la moindre vigilance des acheteurs.



Contexte et enjeux

Chaque année, à l’approche du Gamou, les marchés de Tivaouane se remplissent de produits destinés à nourrir, vêtir et équiper les pèlerins. Ce flux économique, qui génère des millions de francs CFA, attire malheureusement la fraude et le commerce illégal.



Selon les experts en sécurité alimentaire, ce type de saisie n’est que la partie émergée de l’iceberg. Beaucoup de produits impropres sont vendus dans des circuits informels, échappant aux contrôles. Les autorités sont donc contraintes de renforcer les inspections préventives, surtout avant les grands rassemblements religieux.



commerce illégal et responsabilité sociale

Cette affaire illustre plusieurs problématiques :



Le manque de contrôle rigoureux dans certains circuits de distribution, qui permet à des produits périmés ou dangereux de circuler. La recherche du profit au détriment de la santé publique, un comportement éthique et légalement répréhensible. La vulnérabilité des consommateurs, en particulier lors des grands événements où la demande augmente rapidement.

Les sanctions prévues par la loi pour la vente de produits périmés ou défectueux sont lourdes : les responsables risquent des peines d’emprisonnement et des amendes significatives. Mais au-delà des sanctions, ce type d’opération vise à sensibiliser la population, à rappeler que vigilance et prudence restent essentielles.



Le rôle crucial des citoyens et autorités

La réussite de cette opération repose sur la collaboration entre les forces de l’ordre et les citoyens. Les habitants et commerçants de Tivaouane sont appelés à signaler tout produit suspect. De même, les autorités locales doivent continuer à renforcer les contrôles, en ciblant les points de stockage et de vente, afin d’éviter toute infiltration de produits dangereux dans le circuit commercial.



vigilance et prévention

La saisie de ces 12 tonnes de produits périmés, évalués à plus de 14 millions de FCFA, est un avertissement clair : la sécurité alimentaire et la protection des fidèles ne peuvent être compromises, même à la veille d’un événement religieux majeur. Elle souligne l’importance de la prévention, de la rigueur dans les contrôles et de la responsabilité sociale des commerçants.



Tivaouane, ville symbole de foi et de rassemblement, doit rester un modèle de sécurité et de vigilance pour tous les pèlerins.

