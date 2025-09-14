Menu
Saint-Louis : pluviométrie excédentaire en 2025 et nouvelles pluies attendues


Rédigé le Lundi 15 Septembre 2025 à 19:43 | Lu 22 fois Rédigé par


La région de Saint-Louis a enregistré 255,7 mm de pluie en 2025 contre 106 mm en 2024. De nouveaux épisodes pluvieux sont annoncés entre le 16 et le 21 septembre.


La région de Saint-Louis a connu en 2025 des précipitations nettement supérieures à celles de l’année précédente, selon le chef du service régional de la météorologie, Ibrahima Ndiongue.

« Tous les postes de mesure affichent un excédent par rapport à 2024 », a-t-il indiqué dans un entretien. Entre Bokhol et Saint-Louis, la tendance est la même.

À titre d’exemple, la commune de Saint-Louis a enregistré 255,7 mm de pluie, contre 106 mm à la même période en 2024.

Le météorologue annonce par ailleurs de nouveaux épisodes pluvieux :

  • du 16 au 19 septembre, avec un renforcement de l’instabilité atmosphérique, touchant principalement le sud et le centre-est, mais aussi le nord (Saint-Louis, Podor, Matam) avec des pluies localisées ;

  • du 20 au 21 septembre, une onde tropicale apportera à nouveau des pluies et orages, surtout dans le sud et le centre-est, où des cumuls importants sont attendus.

Pour Saint-Louis, la probabilité de nouvelles précipitations entre le 16 et le 19 septembre reste significative.

🔖 APS



