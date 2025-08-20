Menu
L'Actualité au Sénégal

Saint-Louis : deux individus arrêtés pour culture de chanvre indien


Rédigé le Jeudi 21 Août 2025 à 11:13 | Lu 29 fois Rédigé par


La police de Saint-Louis a interpellé deux individus pour culture de chanvre indien. Cinq pieds ont été saisis lors d’une perquisition à leur domicile.


Saint-Louis : deux individus arrêtés pour culture de chanvre indien

 

Le commissariat d’arrondissement de l’île de Saint-Louis a interpellé mercredi deux individus pour culture de chanvre indien, a annoncé la Police nationale sur sa page Facebook officielle.

Cette arrestation fait suite à l’exploitation d’un renseignement opérationnel faisant état d’un trafic de chanvre indien au domicile des mis en cause. Une perquisition a permis de découvrir cinq pieds de chanvre cultivés dans l’arrière-cour de la maison, précise la Police nationale.

Les deux suspects ont reconnu les faits lors de leur audition. Ils ont été placés en garde à vue dans le cadre de l’enquête ouverte sur cette affaire.

aps




Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags