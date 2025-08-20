Saint-Louis : deux individus arrêtés pour culture de chanvre indien





Le commissariat d’arrondissement de l’île de Saint-Louis a interpellé mercredi deux individus pour culture de chanvre indien, a annoncé la Police nationale sur sa page Facebook officielle.



Cette arrestation fait suite à l’exploitation d’un renseignement opérationnel faisant état d’un trafic de chanvre indien au domicile des mis en cause. Une perquisition a permis de découvrir cinq pieds de chanvre cultivés dans l’arrière-cour de la maison, précise la Police nationale.



Les deux suspects ont reconnu les faits lors de leur audition. Ils ont été placés en garde à vue dans le cadre de l’enquête ouverte sur cette affaire.



aps

