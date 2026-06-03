Saint-Louis : 126 candidats à l’émigration irrégulière interceptés après l’échouement d’une pirogue

Les forces de défense et de sécurité ont procédé à l’interpellation de 126 personnes après l’échouement d’une pirogue à l’Hydrobase, dans la commune de Gandon, près de Saint-Louis.

Selon les informations communiquées par la Gendarmerie nationale, la Brigade territoriale de Saint-Louis a été informée, le 1er juin 2026, de la présence d’une embarcation en difficulté. Une opération a alors été menée avec le concours de l’Escadron de Surveillance et d’Intervention de Saint-Louis 1 et d’une patrouille de la Base navale Nord de la Marine nationale.

L’intervention a permis d’intercepter 126 personnes, dont 87 Sénégalais, 28 Maliens, 6 Gambiens et 5 ressortissants guinéens. Le groupe comptait également une femme et un enfant âgé de quatre ans.

Les forces engagées dans l’opération ont saisi plusieurs équipements, notamment un moteur Yamaha de 60 chevaux, treize bidons de carburant, une moto-pompe ainsi qu’une pirogue endommagée.

Les premiers éléments de l’enquête indiquent que les occupants de l’embarcation avaient quitté l’île de Djiffer, dans la région de Fatick, durant la nuit du 24 mai 2026. Après huit jours en mer, ils se seraient retrouvés dans les eaux mauritaniennes avant de rebrousser chemin en raison de conditions météorologiques défavorables.

Les investigations ont également révélé que les passagers avaient versé des sommes comprises entre 200 000 et 600 000 francs CFA pour effectuer le voyage.

Le capitaine de la pirogue ainsi que son second ont été identifiés et placés en garde à vue pour trafic de migrants. L’enquête se poursuit afin de déterminer les responsabilités et d’identifier d’éventuels complices liés à cette opération.