Saint-Louis : 10 décès enregistrés dans l’épidémie de fièvre de la vallée du Rift





La direction régionale de la Santé de Saint-Louis a publié son dernier bilan quotidien, faisant état de 10 décès liés à la fièvre de la vallée du Rift, sur 74 cas confirmés depuis l’apparition de l’épidémie le 21 septembre dernier.



Les cinq districts sanitaires de la région sont désormais touchés. Selon les autorités sanitaires, 15 patients sont suivis à domicile, 45 ont été guéris et 4 restent hospitalisés.



Le premier cas avait été détecté à Saint-Louis il y a moins d’un mois, marquant le début d’une épidémie qui se propage rapidement à travers la région.



aps

