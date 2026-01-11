Sadio Mané annonce sa dernière CAN : « J’espère ramener le trophée à Dakar »





À l’issue de la qualification du Sénégal pour la finale de la Coupe d’Afrique des nations 2025, Sadio Mané a fait une annonce marquante concernant son avenir en sélection. Mercredi à Tanger, l’attaquant des Lions a laissé entendre que la finale prévue dimanche sera sa dernière participation à la CAN.



Dans des images diffusées par la RTS, le joueur a confié son émotion à l’idée de disputer une ultime finale continentale. Il a rappelé que ce type de rencontre ne se prépare pas comme les autres, soulignant qu’une finale se gagne avant tout. À titre personnel, il s’est dit très heureux de vivre cette dernière expérience avec l’équipe nationale.



Quelques heures plus tard, lors de la conférence de presse tenue après la demi-finale, Sadio Mané a confirmé ses propos. Il a réaffirmé qu’il s’agit pour lui de sa toute dernière Coupe d’Afrique des nations, exprimant sa satisfaction de pouvoir conclure ce parcours par une finale avec les Lions du Sénégal.



Désigné meilleur joueur du match face à l’Égypte, l’attaquant sénégalais a affiché un objectif clair : soulever le trophée et le ramener à Dakar. Auteur de l’unique but de la rencontre, inscrit à la 78e minute, il a permis au Sénégal de se qualifier après une domination globale lors de cette demi-finale.



Ce but a également porté son total à 11 réalisations en Coupe d’Afrique des nations. Une performance qui le place parmi les meilleurs buteurs de l’histoire de la compétition, un détail que Mané relativise toutefois. Pour lui, l’essentiel reste avant tout la victoire collective et le sacre final.



Dans ses déclarations, le joueur de 33 ans a rappelé son engagement constant envers la sélection, affirmant se considérer comme un soldat au service de la nation, prêt à se donner pleinement aussi bien à l’entraînement que lors des matchs officiels.



Sadio Mané a été appelé pour la première fois en équipe nationale le 25 mai 2012, à l’occasion d’un match amical contre le Maroc. Depuis, il a participé à plusieurs éditions de la CAN, notamment celles de 2015, 2017, 2019, 2021, 2023 et l’édition actuelle de 2025.



La finale de dimanche pourrait ainsi marquer la dernière page de l’histoire entre Sadio Mané et la Coupe d’Afrique des nations, avec l’espoir de conclure ce long parcours par un nouveau sacre continental.

