Sadio Mané : « Rester concentrés pour battre la RD Congo »


Rédigé le Samedi 6 Septembre 2025 à 09:23


Sadio Mané se dit confiant après la victoire contre le Soudan et appelle les Lions à rester concentrés pour le choc décisif face à la RD Congo.


Après la victoire contre le Soudan, Sadio Mané a partagé son ressenti, reconnaissant la pression liée au succès de la RD Congo. Pour lui, l’essentiel était de décrocher les trois points afin d’aborder le prochain rendez-vous décisif : « Ce type de match est exactement ce qu’il nous faut pour progresser vers la Coupe du Monde », a-t-il déclaré.

Confiant et motivé, l’attaquant insiste sur l’importance de l’engagement collectif, peu importe son poste sur le terrain : « Qu’importe où je joue, je donne toujours le maximum pour l’équipe. »

Mané souligne également que la concentration et l’expérience seront déterminantes face à la RD Congo : « Ces rencontres se décident sur des détails. Nous avons l’expérience pour ne pas nous laisser surprendre. Restons focus pour remporter ce match crucial. »

