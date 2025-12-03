« Ne pas effacer leur héritage » : Sonko exhorte ses partisans à poursuivre le combat





Lors d’un rassemblement dédié au souvenir des personnes honorées lors des récentes mobilisations, Ousmane Sonko a lancé un message fort à ses partisans. Il a alerté sur le risque d’oublier ces disparus, affirmant que la véritable menace aujourd’hui résidait dans l’effacement de leur mémoire. Selon lui, il est essentiel de préserver l’héritage qu’ils ont laissé.



Le leader de PASTEF a également défini plusieurs priorités pour renforcer l’implantation du mouvement : atteindre un million de membres actifs d’ici fin 2026, réactiver près de 10 000 structures locales de vigilance citoyenne et intensifier les actions destinées aux communautés à travers le pays.



Il a en outre encouragé la reprise d’initiatives solidaires comme les campagnes de don de sang, l’entretien des lieux publics ou encore l’appui scolaire gratuit. Pour lui, ces actions concrètes permettent de prolonger les valeurs portées par ceux qui ont marqué les dernières années et de consolider l’éthique collective ainsi que la souveraineté nationale. Il a rappelé que ces figures « ouvrent la voie » et appelé ses militants à poursuivre leurs efforts pour bâtir un Sénégal plus juste et prospère.



Cette cérémonie, empreinte d’émotion, a réuni des familles affectées, d’anciens détenus et des personnes blessées, venus de diverses régions du pays. À cette occasion, Ousmane Sonko a insisté sur la nécessité de transformer la mémoire des disparus en un engagement réel pour le progrès, la justice et la stabilité nationale.



