Sacrés à la CAN 2026 : l’itinéraire de la grande parade des Lions de la Teranga ce mardi

Cette procession triomphale, très attendue par les supporters, symbolise la communion entre les champions d’Afrique et un peuple fier de son équipe nationale.





Un départ à la Patte d’Oie

Selon les informations relayées par Senewebnews, la caravane officielle démarrera à la Patte d’Oie, un point stratégique de Dakar. De là, le cortège s’orientera vers la sortie du rond-point EMG, avant de poursuivre son itinéraire à travers plusieurs quartiers emblématiques.





Passage par les grands axes de Dakar

Les Lions traverseront ensuite les quartiers de Castor et emprunteront l’avenue Bourguiba, l’un des axes les plus fréquentés de la capitale, où une mobilisation massive des supporters est annoncée. Chants, klaxons, drapeaux et scènes de liesse populaire devraient accompagner le passage des champions.



Le cortège rejoindra par la suite le rond-point Seydou Nourou Tall, puis le Relais, avant de s’engager vers Fann en passant par la route du Ministère de la Santé.





Une fin en apothéose

Moment fort de cette célébration nationale, la parade se poursuivra sur la Corniche Ouest, offrant un décor spectaculaire en bord de mer. Elle s’achèvera enfin sur l’Avenue de la République, où l’apothéose est attendue avec une foule compacte venue rendre hommage aux héros du football sénégalais.





Une fête nationale populaire

Cette parade s’annonce comme l’un des temps forts des célébrations post-CAN. Pour de nombreux Sénégalais, il s’agit bien plus qu’un simple défilé : c’est l’expression d’une fierté nationale, d’une victoire méritée et d’un moment d’unité autour des Lions de la Teranga, désormais entrés un peu plus dans l’histoire du football africain.

