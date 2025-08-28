SONACOS : une collecte record d’arachide en 2025 grâce à une nouvelle stratégie

Une progression spectaculaire de la collecte

Invité de l’émission « En vérité » sur Radio Sénégal, El Hadji Ndane Diagne, directeur général de la SONACOS, est revenu sur la performance exceptionnelle de la société. La collecte d’arachide est passée de 12 900 tonnes en 2024 à 155 000 tonnes en 2025, un bond inédit dans la filière.



Un consensus entre les acteurs de la filière

Selon lui, ce résultat est avant tout le fruit d’un accord trouvé entre les différents acteurs.

« Nous avons discuté avec les opérateurs et le ministère, qui a réuni exportateurs, huiliers et SONACOS. Les exportateurs ont accepté de laisser aux huiliers le temps de collecter des volumes suffisants avant de démarrer leurs exportations », a-t-il expliqué.



Le rôle décisif du prix fixé par l’État

Le DG a également souligné l’importance du prix fixé par l’État :

« Le niveau du prix de l’arachide était tel que même les exportateurs étrangers, y compris les Chinois, n’ont pas pu concurrencer la collecte locale. Jusqu’à présent, aucun exportateur n’est venu au Sénégal. »



Une stratégie de proximité et des réformes internes

Au-delà du cadre réglementaire, la SONACOS a déployé une stratégie de proximité, en allant directement à la rencontre des opérateurs pour comprendre leurs difficultés, liées notamment aux retards de paiement et à la lenteur du déchargement des camions.



Avec l’appui du ministère des Finances, des banques et des partenaires, la société a résolu la question des paiements et garanti que les camions puissent désormais décharger dans un délai maximum de 48 heures, paiement inclus.



Une confiance retrouvée

Grâce à ces réformes et à cette organisation, la SONACOS a atteint une collecte record qui, selon son directeur général, illustre la confiance retrouvée entre l’État, les opérateurs et les producteurs.



✅ rts



