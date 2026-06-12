SAINT-LOUIS : L’EFFONDREMENT D’UN IMMEUBLE ENDEUILLE TOUTE UNE VILLE

Alertés par les cris des victimes et le bruit assourdissant de l’effondrement, les riverains ont immédiatement tenté de porter secours aux personnes ensevelies. Les sapeurs-pompiers, appuyés par les forces de sécurité, ont rapidement investi les lieux pour mener une opération de sauvetage particulièrement délicate.





Le bilan provisoire fait état de plusieurs morts, dont deux enfants appartenant à un même couple. Plusieurs blessés ont également été évacués vers les structures sanitaires de la ville. Les autorités cherchent désormais à déterminer les causes exactes de l’effondrement. Des témoins affirment que l’immeuble présentait déjà des fissures inquiétantes depuis plusieurs mois.





Cette tragédie remet au premier plan la question de la sécurité des bâtiments et du respect des normes de construction au Sénégal. De nombreuses voix s’élèvent pour réclamer davantage de contrôles afin d’éviter de nouveaux drames.

