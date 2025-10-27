Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Russie: Vladimir Poutine répliquera par des mesures similaires si les États-Unis reprennent les essais nucléaires


Rédigé le Mercredi 5 Novembre 2025 à 20:27 | Lu 42 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Après les propos de son homologue, Donald Trump, qui a ordonné le 30 octobre dernier au Pentagone de « commencer à tester » les armes nucléaires américaines, Vladimir Poutine a affirmé ce mercredi 5 novembre envisager une reprise des essais nucléaires, si et seulement si les États-Unis les entamaient.


Russie: Vladimir Poutine répliquera par des mesures similaires si les États-Unis reprennent les essais nucléaires
Comme toujours, le chef de l'État russe prend son temps pour répondre et, comme toujours, il calibre son propos. Dans la partie filmée et rendue publique de la réunion de son Conseil de sécurité, Vladimir Poutine commence par présenter la réaction russe comme purement défensive : « La Russie a toujours scrupuleusement respecté ses obligations au titre du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires et nous n'avons aucune intention de déroger à ces obligations. Parallèlement, en 2023, j'avais déclaré que si les États-Unis ou d'autres États parties à ce traité procédaient à de tels essais, la Russie serait également tenue de prendre des mesures de rétorsion appropriées. À cet égard, je charge le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Défense de la Fédération de Russie, les services spéciaux et les agences civiles compétentes de tout mettre en œuvre pour recueillir des informations complémentaires sur cette question, les analyser et soumettre des propositions concertées en vue d'un éventuel lancement des travaux préparatoires à des essais d'armes nucléaires ».

La Russie ne veut surtout pas apparaître comme l'initiatrice d’une nouvelle course aux armements nucléaires. Juste après cette déclaration solennelle de Vladimir Poutine, le porte-parole du Kremlin a d’ailleurs immédiatement précisé : « Le président a demandé une étude de l'opportunité des essais nucléaires, et non de commencer à se préparer pour eux », laissant ainsi un espace pour une éventuelle désescalade. 

Interrogé par les médias russes sur le fait que ces déclarations « des deux côtés » puissent affecter les relations entre la Russie et les États-Unis, Dimitri Peskov a aussi précisé : « Nous espérons que non ; nous n’arrivons tout simplement pas à comprendre ce que le président Trump voulait dire, (...) sur les actions concrètes de l'administration américaine, nous avons des doutes. Et maintenant, il faut d'abord étudier la situation, et ensuite un point de vue sera formulé sur l'opportunité de commencer la préparation, si cela est jugé approprié »

Moscou, selon Dimitri Peskov, se veut sans équivoque sur le sujet : « La position du président Poutine est absolument claire, elle ne tolère pas une double interprétation, et nous restons attachés à nos engagements en faveur d'une interdiction complète des essais nucléaires. Et nous ne ferons rien tant que l'autre partie ne le fera pas ».


Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Actualité à Thiès

Thiès : la 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal lancée en présence du représentant du ministre Aliou Dione

Lat Soukabé Fall - 31/10/2025 - 0 Commentaire
Thiès : la 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal lancée en présence du représentant du ministre Aliou Dione
La 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal s’est ouverte à Thiès, en présence du représentant du ministre de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire,...

Habib Vitain dévoile son programme : “Thiès d’Abord” veut redonner souffle à la cité du rail

Lat Soukabé Fall - 26/10/2025 - 0 Commentaire
Habib Vitain dévoile son programme : “Thiès d’Abord” veut redonner souffle à la cité du rail
Le leader du mouvement « Thiès d’Abord », Habib Vitain, a présenté ce week-end les grandes lignes de son programme pour la mairie de Thiès. Un plan qu’il articule autour de cinq priorités : la santé,...

Actualités

Bineta Fatim Dieng appelle à l’unité et à la bienveillance au sein du Parti Socialiste de Thiès

- 05/11/2025 - 0 Commentaire
Bineta Fatim Dieng appelle à l’unité et à la bienveillance au sein du Parti Socialiste de Thiès
Dans un message empreint de sagesse et d’humilité, Bineta Fatim Dieng, présidente de l’Union Communale des Femmes du Parti Socialiste (PS) à Thiès, a lancé un vibrant appel à l’unité, à la tolérance...

LE COMMUNIQUÉ DU CONSEIL DES MINISTRES DU MERCREDI 05 NOVEMBRE 2025

- 05/11/2025 - 0 Commentaire
LE COMMUNIQUÉ DU CONSEIL DES MINISTRES DU MERCREDI 05 NOVEMBRE 2025
Le Conseil des Ministres s’est tenu le mercredi 05 novembre 2025, sous la présidence de Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar FAYE, Président de la République.   AU TITRE DE LA...
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags