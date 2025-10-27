Russie: Vladimir Poutine répliquera par des mesures similaires si les États-Unis reprennent les essais nucléaires

Comme toujours, le chef de l'État russe prend son temps pour répondre et, comme toujours, il calibre son propos. Dans la partie filmée et rendue publique de la réunion de son Conseil de sécurité, Vladimir Poutine commence par présenter la réaction russe comme purement défensive : « La Russie a toujours scrupuleusement respecté ses obligations au titre du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires et nous n'avons aucune intention de déroger à ces obligations. Parallèlement, en 2023, j'avais déclaré que si les États-Unis ou d'autres États parties à ce traité procédaient à de tels essais, la Russie serait également tenue de prendre des mesures de rétorsion appropriées. À cet égard, je charge le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Défense de la Fédération de Russie, les services spéciaux et les agences civiles compétentes de tout mettre en œuvre pour recueillir des informations complémentaires sur cette question, les analyser et soumettre des propositions concertées en vue d'un éventuel lancement des travaux préparatoires à des essais d'armes nucléaires ».



La Russie ne veut surtout pas apparaître comme l'initiatrice d’une nouvelle course aux armements nucléaires. Juste après cette déclaration solennelle de Vladimir Poutine, le porte-parole du Kremlin a d’ailleurs immédiatement précisé : « Le président a demandé une étude de l'opportunité des essais nucléaires, et non de commencer à se préparer pour eux », laissant ainsi un espace pour une éventuelle désescalade.



Interrogé par les médias russes sur le fait que ces déclarations « des deux côtés » puissent affecter les relations entre la Russie et les États-Unis, Dimitri Peskov a aussi précisé : « Nous espérons que non ; nous n’arrivons tout simplement pas à comprendre ce que le président Trump voulait dire, (...) sur les actions concrètes de l'administration américaine, nous avons des doutes. Et maintenant, il faut d'abord étudier la situation, et ensuite un point de vue sera formulé sur l'opportunité de commencer la préparation, si cela est jugé approprié »



Moscou, selon Dimitri Peskov, se veut sans équivoque sur le sujet : « La position du président Poutine est absolument claire, elle ne tolère pas une double interprétation, et nous restons attachés à nos engagements en faveur d'une interdiction complète des essais nucléaires. Et nous ne ferons rien tant que l'autre partie ne le fera pas ».