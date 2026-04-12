Rufisque : un jeune tué à Santhiaba, la spirale des violences urbaines inquiète

Selon les premières informations, la victime aurait été impliquée dans une rixe opposant plusieurs individus. Le suspect principal a rapidement été interpellé par les forces de l’ordre, permettant d’éviter toute fuite.



Ce fait divers tragique s’inscrit dans une tendance de plus en plus préoccupante : la montée des violences entre jeunes dans les quartiers urbains.



Les causes sont multiples. Rivalités de quartier, tensions sociales, consommation d’alcool ou de substances illicites… autant de facteurs qui transforment des disputes en drames irréversibles.



Au-delà du fait divers, c’est toute une problématique sociale qui se pose : celle de l’encadrement des jeunes, du chômage et du manque de perspectives.



Les habitants, eux, expriment leur inquiétude face à cette insécurité grandissante, appelant à des mesures urgentes pour prévenir de nouveaux drames.



Car derrière chaque rixe, il y a désormais un risque réel : celui de perdre une vie.

