Drame à Hersent : un jeune homme meurt après un violent lynchage



Selon les premiers témoignages recueillis sur place, tout aurait commencé lorsqu’une jeune fille s’est mise à crier au secours, affirmant avoir été agressée par deux individus circulant à moto. Alertés par ses cris, plusieurs habitants du quartier se seraient immédiatement lancés à la poursuite des suspects.





Au cours de leur fuite, la moto aurait chuté, permettant à l’un des présumés agresseurs de prendre la fuite. Yatma D., lui, n’aurait pas réussi à s’échapper. Rapidement encerclé par une foule de plus en plus nombreuse, il aurait été violemment roué de coups. Malgré les tentatives de certains témoins de calmer la situation, la colère populaire aurait fini par tourner au drame.





Transporté dans un état critique, le jeune homme n’a finalement pas survécu à ses blessures.





Dans le quartier, la nouvelle a provoqué une vive émotion, notamment près du marché Kheulgua où réside la famille de la victime. Sous le choc, ses proches rejettent l’image d’un dangereux délinquant souvent relayée après ce type d’incident.





« Notre fils était un homme calme, responsable et père de famille. Il ne fumait pas, ne buvait pas et travaillait pour subvenir aux besoins de ses enfants », confie un membre de sa famille, encore bouleversé par les circonstances de sa mort.





Âgé d’une trentaine d’années, Yatma D. laisse derrière lui une épouse et trois enfants.





Face à cette disparition brutale, la famille réclame désormais une enquête judiciaire approfondie. Elle souhaite que toute la lumière soit faite sur les circonstances exactes du drame et que les auteurs des violences soient identifiés. Une autopsie a d’ailleurs été ordonnée et la dépouille transférée à Dakar afin de déterminer scientifiquement les causes du décès.

