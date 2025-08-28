Rufisque – D. Diop arrêté avec son bracelet électronique pour agression et trafic de drogue

Une récidive rapide

Le 19 août dernier, D. Diop bénéficiait d’un placement sous bracelet électronique. Mais au lieu de saisir cette opportunité pour reprendre une vie normale, il est rapidement retourné à ses activités criminelles. Il n’aura fallu que dix jours pour qu’il soit interpellé à nouveau, cette fois pour agression et trafic de drogue.



Opération coup de poing à Bountou Pikine

Ces dernières semaines, la zone de Bountou Pikine est devenue un foyer d’insécurité, avec une série d’agressions signalées sur la RN01. En réponse, la légion de gendarmerie de Dakar, dirigée par le colonel Malick Faye, a lancé une vaste opération de sécurisation, en collaboration avec la BR de Dakar et une unité du GIGN.



Dans la nuit de vendredi à samedi, les forces de l’ordre ont ciblé un champ connu sous le nom de "Aly Mango", situé près du carrefour de Bountou Pikine. Cette zone servait de repaire à plusieurs individus impliqués dans des actes délictueux.



Saisies et interpellations

L’intervention a permis l’arrestation de 20 suspects, dont D. Diop, toujours équipé de son bracelet électronique. Lors des fouilles, les gendarmes ont saisi :



3 machettes

3 cornets de chanvre indien

1 carton de diluant cellulosique

Plusieurs pochettes contenant des téléphones portables volés présumés

De lourdes charges

Les suspects ont été placés en garde à vue pour :



Association de malfaiteurs

Agressions

Vagabondage

Détention, usage et trafic de chanvre indien

Détention, vente et usage de diluant cellulosique

Détention d’arme de 5e catégorie sans autorisation administrative

Une enquête est en cours pour démanteler d’éventuels réseaux plus vastes liés à ces agissements.

