Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Rue et danger : deux enfants de Dakar livrés à eux-mêmes


Rédigé le Samedi 3 Janvier 2026 à 20:07 | Lu 24 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


À Dakar, dans les quartiers populaires, errent deux jeunes garçons qui ont fui leur enfance pour survivre dans la rue. Ils s’appellent A. N., 14 ans, venu de Touba, et S., 13 ans, originaire de Kaolack. Tous deux sont considérés comme des « Faax Man », des enfants de la rue contraints de mendier, de voler et parfois de consommer du duluant pour supporter la faim et la peur.


Rue et danger : deux enfants de Dakar livrés à eux-mêmes
A. N. : fuir le maître coranique
A. N. raconte son calvaire : « Mon maître coranique me menaçait de mort. Ma famille voulait que j’accompagne mon grand frère sur les chantiers de maçonnerie. Je n’en pouvais plus. Je suis parti pour Dakar. Ici, j’ai rencontré d’autres Faax Man. On se protège entre nous, mais on fait ce qu’il faut pour manger. »
 
Pour A. N., la rue est devenue un refuge mais aussi un piège. La violence, la faim et l’exclusion sont ses compagnons quotidiens. La consommation de duluant permet d’oublier la misère, mais accentue les comportements agressifs et dangereux.
 
S. : survivre malgré tout
S., 13 ans, explique : « On suce du duluant pour ne pas sentir la faim. Ça nous fait un peu oublier le reste… parfois ça rend violent. Moi, j’ai volé pour pouvoir manger. Je sais que ce n’est pas bien, mais on n’a pas le choix. »
 
Les deux garçons vivent ensemble, dans la même rue, partageant la même lutte pour la survie. Entre mendicité, petits vols et consommation de substances, leur quotidien reflète la dure réalité des enfants de la rue à Dakar.


Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags