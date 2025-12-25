Menu
Routes endeuillées au Sénégal : deux morts dans une violente collision à Koungheul


Rédigé le Dimanche 28 Décembre 2025 à 09:57 | Lu 25 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Un violent choc entre un car de transport et un camion malien a coûté la vie à deux personnes et fait 17 blessés, ce samedi 27 décembre 2025 à Darou, à l’entrée de Koungheul.


Selon les informations rapportées par Seneweb, la collision a opposé un car de la compagnie « Cheikhou Chérif », immatriculé AA 769 YX, à un camion de transport malien. Le choc, d’une rare violence, a causé la mort de deux personnes et fait dix-sept blessés, dont certains dans un état jugé préoccupant.

Au moment de l’accident, le car transportait 19 passagers. La majorité des victimes se trouvait à bord de ce véhicule, sévèrement endommagé lors de l’impact. Alertés, les sapeurs-pompiers se sont rapidement déployés sur les lieux, avec l’appui de volontaires locaux, pour porter secours aux blessés. Ces derniers ont été évacués en urgence vers les structures sanitaires les plus proches pour une prise en charge médicale.

D’après les premiers éléments recueillis sur place et plusieurs témoignages concordants, le camion aurait tenté un dépassement dangereux en troisième position avant de heurter de plein fouet le car venant en sens inverse. Une manœuvre risquée qui pourrait être à l’origine de ce drame.

Les autorités compétentes ont ouvert une enquête officielle afin de déterminer avec précision les circonstances de l’accident et d’établir les responsabilités. Ce nouveau drame relance une fois de plus le débat sur le respect du code de la route, la prudence au volant et la sécurité sur les axes routiers très fréquentés du pays.



Lat Soukabé Fall

