Rond-point de Djoutiba : un adolescent guinéen déféré pour détention de cocaïne

L’arrestation fait suite à une dénonciation anonyme signalant une probable livraison de drogue dans ce secteur très fréquenté. Informés, les éléments de la brigade de recherches ont immédiatement mis en place une planque discrète aux alentours du rond-point.



Peu après, un jeune correspondant au signalement a été repéré. Lors de l’intervention des forces de l’ordre, le suspect a tenté de se débarrasser de la substance qu’il détenait en la jetant au sol. Une manœuvre rapidement déjouée par la vigilance des policiers.



Interpellé sur-le-champ, le mis en cause, identifié comme A.K. Fofana, se présentant comme peintre et domicilié à Ngor, a été trouvé en possession de trois capsules de cocaïne soigneusement emballées dans du papier aluminium.



Conduit au commissariat, le mineur a refusé de coopérer lors de son audition. Il a affirmé ne pas connaître l’auteur présumé de la livraison, ni pouvoir fournir la moindre information permettant de remonter la filière.



Après notification de ses droits, il a été placé en garde à vue pour offre et cession de drogue. Les stupéfiants saisis ont été consignés pour les besoins de l’enquête. À l’issue de la procédure, le jeune Guinéen a été déféré devant le parquet.



Cette nouvelle interpellation illustre la vigilance accrue des forces de sécurité dans la lutte contre le trafic de stupéfiants à Rufisque, un phénomène qui touche de plus en plus des individus de plus en plus jeunes.

