Richard-Toll : une adolescente retrouvée morte dans un canal à Ndiangué

Une adolescente âgée de 17 ans a été retrouvée sans vie dans un canal de la Compagnie sucrière sénégalaise situé dans le quartier de Ndiangué, à Richard-Toll.
Selon une source au sein de la compagnie de secours des sapeurs-pompiers de Richard-Toll, la jeune fille serait décédée par noyade.
D’après les informations recueillies, elle s’était rendue mardi après-midi sur les lieux pour se baigner.
Son corps a été repêché le même jour aux environs de 18 h 20.
Les circonstances exactes de ce décès font l’objet d’une enquête ouverte par les autorités compétentes. L’identité de la victime n’a pas été communiquée.
Selon une source au sein de la compagnie de secours des sapeurs-pompiers de Richard-Toll, la jeune fille serait décédée par noyade.
D’après les informations recueillies, elle s’était rendue mardi après-midi sur les lieux pour se baigner.
Son corps a été repêché le même jour aux environs de 18 h 20.
Les circonstances exactes de ce décès font l’objet d’une enquête ouverte par les autorités compétentes. L’identité de la victime n’a pas été communiquée.