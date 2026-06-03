Richard-Toll : une adolescente retrouvée morte dans un canal à Ndiangué

Une adolescente âgée de 17 ans a été retrouvée sans vie dans un canal de la Compagnie sucrière sénégalaise situé dans le quartier de Ndiangué, à Richard-Toll.

Selon une source au sein de la compagnie de secours des sapeurs-pompiers de Richard-Toll, la jeune fille serait décédée par noyade.

D’après les informations recueillies, elle s’était rendue mardi après-midi sur les lieux pour se baigner.

Son corps a été repêché le même jour aux environs de 18 h 20.

Les circonstances exactes de ce décès font l’objet d’une enquête ouverte par les autorités compétentes. L’identité de la victime n’a pas été communiquée.