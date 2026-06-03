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Richard-Toll : une adolescente retrouvée morte dans un canal à Ndiangué


Rédigé le Jeudi 4 Juin 2026 à 08:44 | Lu 48 fois Rédigé par


Le corps d’une jeune fille de 17 ans a été découvert dans un canal de la Compagnie sucrière sénégalaise à Ndiangué, à Richard-Toll. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances du drame.


Richard-Toll : une adolescente retrouvée morte dans un canal à Ndiangué
Une adolescente âgée de 17 ans a été retrouvée sans vie dans un canal de la Compagnie sucrière sénégalaise situé dans le quartier de Ndiangué, à Richard-Toll.
Selon une source au sein de la compagnie de secours des sapeurs-pompiers de Richard-Toll, la jeune fille serait décédée par noyade.
D’après les informations recueillies, elle s’était rendue mardi après-midi sur les lieux pour se baigner.
Son corps a été repêché le même jour aux environs de 18 h 20.
Les circonstances exactes de ce décès font l’objet d’une enquête ouverte par les autorités compétentes. L’identité de la victime n’a pas été communiquée.



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