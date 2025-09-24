Révision des listes électorales : la DGE publie les résultats et invite les citoyens à vérifier leurs données





La Direction générale des Élections (DGE) a publié, à l’issue de la révision ordinaire des listes électorales organisée du 1er février au 31 juillet 2025, les fichiers actualisés intégrant inscriptions, radiations, modifications et rejets. Ces listes sont désormais disponibles dans les préfectures, sous-préfectures et mairies à travers tout le pays.



À partir du 1er octobre 2025, chaque citoyen est invité à se rendre dans ces structures administratives afin de vérifier son inscription et s’assurer que ses informations figurent correctement sur le fichier électoral. Cette étape est essentielle pour garantir la transparence du processus et permettre à chaque électeur d’exercer ses droits.



En cas d’erreur ou d’omission, il est possible de saisir le Président du Tribunal d’Instance compétent dans un délai de vingt jours, à condition de présenter le récépissé d’inscription. Cette procédure peut être effectuée directement ou par l’intermédiaire de la Commission électorale nationale autonome (CENA). De plus, tout électeur ou autorité peut contester une inscription jugée irrégulière ou demander une radiation.



Pour toute information complémentaire, la DGE met à disposition le numéro vert 800 00 2017 (joignable du lundi au vendredi, de 8h à 17h) ainsi que son site officiel : [www.dge.sn ]url:http://www.dge.sn .

