Retraités de l’IPRES : l’AGARR plaide pour de meilleures pensions et des services renforcés





À la veille de la Journée internationale des personnes âgées, célébrée chaque 1er octobre depuis son instauration par l’ONU en 1990, Papa Mamadou Tandian, président de l’Association générale des agents retraités du Sénégal (AGARR), a exprimé des préoccupations persistantes concernant la situation des pensionnés de l’IPRES, malgré certaines avancées notées.



Placé sous le thème « Vieillir dignement : l’importance du renforcement des systèmes de soins et de soutien aux personnes âgées dans le monde entier », l’édition de cette année a été l’occasion pour l’AGARR de réitérer plusieurs revendications. Parmi elles figurent l’indexation annuelle des pensions sur le coût de la vie, l’augmentation du budget consacré aux soins médicaux et une amélioration de la qualité des services offerts aux usagers, notamment dans l’accueil et le traitement des dossiers de retraite.



Le président de l’AGARR a également rappelé la responsabilité des employeurs, tenus par le Code du travail et de la marine marchande de verser régulièrement les cotisations à l’IPRES. Selon lui, le non-respect de ces obligations met en péril le paiement et l’amélioration des pensions.



Il a par ailleurs averti que les employeurs défaillants peuvent faire l’objet de poursuites judiciaires menées par l’IPRES, le service du contentieux et le contrôle des employeurs, afin de recouvrer les cotisations dues.

