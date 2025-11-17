Enquête explosive : Thierno Alassane Sall appelé à s’expliquer devant la SR

Une plainte portant sur 37 milliards de FCFA

Selon Thierno Alassane Sall, l’Agence sénégalaise d’électrification rurale (ASER) serait impliquée dans un présumé détournement portant sur environ 37 milliards de FCFA.

Il s’agit d’un marché d’électrification rurale financé par une banque étrangère et attribué à la société AEE Power EPC, chargée de la réalisation. Dans sa dénonciation, Sall met en avant des mouvements financiers jugés « suspects », notamment des virements effectués en juin 2024. Il affirme que ces transactions n’ont pas été accompagnées de documents justificatifs transparents, ce qui l’a poussé à saisir la justice.



L’ASER réplique par une contre-plainte

Face aux accusations, l’ASER a décidé de contre-attaquer. L’agence a déposé une contre-plainte visant Thierno Alassane Sall. Elle y conteste la véracité de ses accusations et estime que l’ancien ministre cherche à ternir son image.



Pour appuyer sa position, l’ASER remet sur la table un ancien dossier datant de 2016, période où Sall était ministre de l’Énergie. Il s’agit d’un projet d’électrification évalué à plus de 60 milliards de FCFA. Selon l’agence, plusieurs zones d’ombre entoureraient ce programme, et elle demande à Sall d’apporter des explications sur sa gestion durant cette période. L’ASER juge que ses accusations actuelles seraient dénuées de fondements et relèveraient d’une manœuvre politique.



Un bras de fer politico-judiciaire

Cette affaire prend aujourd’hui une tournure à la fois politique et judiciaire. D’un côté, Thierno Alassane Sall se positionne comme un lanceur d’alerte dénonçant des pratiques opaques autour de la gestion de l’électrification rurale. De l’autre, l’ASER cherche à démontrer que ses déclarations sont infondées et motivées par des calculs personnels ou politiques.



La convocation à la Section de Recherches marque ainsi une nouvelle étape dans ce dossier sensible, où chaque camp tente de prouver sa bonne foi. Les prochaines auditions pourraient dévoiler des éléments clés sur la gestion des fonds publics alloués aux projets d’électrification, secteur stratégique pour les zones rurales du pays.

