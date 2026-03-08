Réseau présumé à Dakar : la piste Pape Cheikh Diallo refait surface

Selon des informations rapportées par le journal Libération, ce lien est apparu au cours des auditions de plusieurs suspects interpellés dans le cadre du démantèlement présumé d’un réseau opérant depuis un appartement situé à Ouest-Foire. Au total, quinze personnes ont été déférées devant le parquet ce lundi, après plusieurs jours d’investigations intensives.





Parmi elles figure P. S. Faye, également connu sous le nom de Mamadou Faye, dont le témoignage a particulièrement retenu l’attention des enquêteurs. Devant les policiers de la DIC, il aurait confié s’être précipité pour effectuer un test de dépistage du VIH/Sida dès qu’il a appris l’arrestation de Pape Cheikh Diallo et les éléments sensibles entourant son dossier sanitaire.





Cette déclaration a immédiatement suscité l’intérêt des enquêteurs, qui cherchent désormais à comprendre la nature exacte des relations entre les différents protagonistes et l’éventuelle imbrication des deux affaires. Les investigations visent notamment à déterminer si certains membres du réseau présumé entretenaient des liens directs ou indirects avec Pape Cheikh Diallo.





L’affaire, déjà très médiatisée, prend ainsi une dimension encore plus complexe. Entre soupçons de réseau organisé, témoignages troublants et ramifications possibles avec d’autres procédures judiciaires, les enquêteurs de la DIC poursuivent leurs auditions afin de faire toute la lumière sur ce dossier.





Pour l’heure, les suspects déférés restent à la disposition de la justice, tandis que les investigations se poursuivent pour établir les responsabilités de chacun dans ce qui pourrait constituer l’un des dossiers de mœurs les plus sensibles de ces derniers mois à Dakar.

