Réseau de vol de médicaments démantelé chez Duopharm par la Dic

Un réseau bien organisé de détournement de médicaments opérait au sein de l’entreprise pharmaceutique Duopharm. Selon le journal Libération, plusieurs employés, en complicité avec un receleur actif sur le marché noir, ont été interpellés par la Division des Investigations Criminelles (Dic) après plusieurs mois de pertes constatées dans le stock.



L’inventaire qui a révélé le réseau

Tout a commencé lorsqu’un inventaire quotidien, instauré par la direction de Duopharm, a mis en évidence la disparition répétée de produits coûteux. L’alerte a été donnée après la disparition d’un carton de 378 boîtes d’Amloperin 10 mg, un médicament très recherché. Les images de vidéosurveillance ont montré un employé faisant signe à un collègue que « la voie était libre », facilitant ainsi la sortie frauduleuse du produit.



Dans cette opération minutieusement préparée, un autre agent a prêté son ordinateur pour imprimer une fausse étiquette, tandis qu’un chauffeur s’occupait de transporter le carton une fois sorti du dépôt.



Un trafic bien rodé vers le marché noir

L’enquête a révélé que le carton volé était transporté à l’aide d’un véhicule emprunté et acheminé jusqu’à un receleur opérant dans une boutique clandestine située à Sandaga, tristement connue sous le nom de « Keur Serigne bi ».



Chaque carton de 378 boîtes d’Amloperin se négociait à environ 1,134 million FCFA. Les livraisons s’effectuaient discrètement, souvent tard dans la nuit, vers le domicile du receleur.



La Dic met fin au réseau

Les recoupements effectués par les enquêteurs ont permis d’interpeller le receleur et de perquisitionner son domicile, où deux cartons de médicaments et le véhicule utilisé ont été saisis.



Les suspects ont été déférés au parquet pour association de malfaiteurs, vol au préjudice de leur employeur, recel de produits volés, exercice illégal d’une profession réglementée et complicité.



Des rôles minimisés lors des auditions

Lors de leur audition, certains mis en cause ont tenté de minimiser leur implication, affirmant ne pas avoir connaissance de la nature frauduleuse de l’opération ou du contenu de la cargaison transportée.



