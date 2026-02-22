Menu
L'Actualité au Sénégal

Réseau de présumés homosexuels à Saint‑Louis : la gendarmerie frappe fort


Rédigé le Mercredi 25 Février 2026 à 20:32 | Lu 30 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Dans la continuité des opérations menées à Keur Massar et à Touba, la Section de recherches de Saint-Louis a procédé au démantèlement d’un réseau de présumés homosexuels. Cette intervention s’inscrit dans le cadre d’une lutte plus large menée par la gendarmerie nationale contre les délits liés aux mœurs et la transmission volontaire du VIH.


Réseau de présumés homosexuels à Saint‑Louis : la gendarmerie frappe fort

Après l’arrestation initiale de trois suspects, identifiés comme A. Fall, O. Mbaye et M. Dièye, cinq autres individus ont été interpellés ce mercredi : N. Seck, boucher, 31 ans, marié ; S. Sène, tailleur, 29 ans, célibataire ; V. Niang, 37 ans, marié ; D. Seck, maçon, 37 ans, marié ; et M. Diop, ouvrier, 33 ans, célibataire. Tous résident dans différents quartiers de Saint-Louis.
 

Au total, huit membres ont été placés en garde à vue. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, actes contre nature et transmission volontaire du VIH. Parmi les trois premiers interpellés, deux sont porteurs du virus ; les cinq autres suspects doivent subir des tests de dépistage.


Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Louis a été informé des faits et l’enquête se poursuit afin de déterminer l’ampleur exacte du réseau et l’implication éventuelle d’autres personnes.


Cette opération souligne la détermination des forces de l’ordre à combattre la délinquance et la criminalité liées aux mœurs au Sénégal. Elle relance également le débat sur la prévention de la transmission volontaire du VIH et la protection des populations vulnérables.



Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags