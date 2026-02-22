Réseau de présumés homosexuels à Saint‑Louis : la gendarmerie frappe fort

Après l’arrestation initiale de trois suspects, identifiés comme A. Fall, O. Mbaye et M. Dièye, cinq autres individus ont été interpellés ce mercredi : N. Seck, boucher, 31 ans, marié ; S. Sène, tailleur, 29 ans, célibataire ; V. Niang, 37 ans, marié ; D. Seck, maçon, 37 ans, marié ; et M. Diop, ouvrier, 33 ans, célibataire. Tous résident dans différents quartiers de Saint-Louis.





Au total, huit membres ont été placés en garde à vue. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, actes contre nature et transmission volontaire du VIH. Parmi les trois premiers interpellés, deux sont porteurs du virus ; les cinq autres suspects doivent subir des tests de dépistage.





Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Louis a été informé des faits et l’enquête se poursuit afin de déterminer l’ampleur exacte du réseau et l’implication éventuelle d’autres personnes.





Cette opération souligne la détermination des forces de l’ordre à combattre la délinquance et la criminalité liées aux mœurs au Sénégal. Elle relance également le débat sur la prévention de la transmission volontaire du VIH et la protection des populations vulnérables.

