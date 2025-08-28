Réseau d’escroquerie aux visas démantelé au Point E : deux individus arrêtés

Une plainte de l’Ambassade de Turquie à l’origine de l’affaire

Le Commissariat d’arrondissement du Point E a mis fin aux agissements d’un réseau spécialisé dans l’escroquerie aux visas et le faux et usage de faux. Deux individus ont été interpellés, avec la saisie de nombreux documents frauduleux.



Tout est parti d’une plainte déposée par l’Ambassade de Turquie après qu’un demandeur de visa, débouté, a présenté un reçu suspect fourni par l’un des escrocs. Cette alerte a révélé un vaste système d’arnaque.



Les arrestations et saisies

De nombreuses victimes se sont manifestées par la suite, dénonçant les pratiques du réseau. La Brigade de recherches (BR) est alors intervenue, arrêtant un premier suspect à Fass Mbao. La fouille de sa chambre a permis la découverte de plusieurs documents de voyage.



L’individu a reconnu son rôle d’intermédiaire, chargé de trouver des clients et d’encaisser les paiements. Poursuivant les investigations, et avec l’appui du Commissariat de Guédiawaye, les enquêteurs ont interpellé un second complice à Hamo 6. Celui-ci a confirmé travailler avec deux autres individus installés près du marché Ndiareme.



La perquisition de leur supposée agence de voyage a permis de mettre la main sur :



Une dizaine de passeports en cours de validité

Des copies de passeports et de connaissements

Des cachets de l’ODCAV (Organisme de développement des activités culturelles et sportives)

Des photos d’identité

De faux relevés bancaires, bulletins de paie, NINEA et registres de commerce, dont l’APIX a confirmé la fausseté

Déférés au Parquet

Présentés au Parquet le 28 août 2025, les deux individus sont désormais entre les mains de la justice. L’enquête se poursuit afin de retrouver les autres complices et de démanteler complètement ce réseau d’escroquerie.



✅ dakaractu

