Reprise du transport routier : la fin de dix jours de paralysie grâce à l’arbitrage présidentiel

Bonne nouvelle pour les usagers sénégalais. Après dix jours de paralysie ayant fortement perturbé la mobilité à travers le pays, le secteur du transport routier amorce un retour progressif à la normale. Cette issue favorable est le fruit de l’arbitrage du chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, qui a permis de débloquer les négociations entre les différentes parties. À l’issue d’une rencontre avec les autorités, le secrétaire général de la Fédération nationale des syndicats des transports routiers, Fallou Samb, a annoncé la levée du mot d’ordre de grève. « Le mot d’ordre est levé. Nous demandons à tous les transporteurs de reprendre leurs activités en attendant la poursuite des concertations », a-t-il déclaré. Cette réunion s’est tenue en présence du ministre de l’Intérieur, Bamba Cissé, et du ministre des Transports terrestres, Yankhoba Diémé. Selon les acteurs du secteur, cette avancée notable est directement liée à l’implication du président de la République, dont la médiation a permis de renouer le dialogue. « L’arbitrage du président de la République nous a permis de nous retrouver sur l’essentiel », a souligné Fallou Samb. Parmi les principaux points d’accord obtenus, figure en première ligne la levée de l’interdiction de circulation nocturne. Une mesure qui pesait lourdement sur les revenus des transporteurs et qui sera suspendue, selon l’engagement pris par le ministère de l’Intérieur. Les discussions ont également abouti au rétablissement des postes mixtes de contrôle sur les grands axes routiers, une initiative visant à renforcer la coordination entre les services de sécurité et à fluidifier les contrôles. Dans la même dynamique, des mesures ont été annoncées pour lutter contre les tracasseries routières. Une note sera ainsi adressée aux commissaires afin de réduire considérablement les contrôles jugés abusifs, notamment en milieu urbain. Toutefois, certains points restent en suspens, notamment la question du régime social des travailleurs du secteur. Les parties ont convenu de poursuivre les discussions à travers des commissions ad hoc chargées d’examiner les six points restants. Cette reprise progressive du transport routier constitue un soulagement pour les populations et les acteurs économiques, durement affectés par cette grève. Elle marque également une étape importante vers un apaisement durable du climat social dans ce secteur névralgique de l’économie nationale.