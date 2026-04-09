Reprise du transport routier : la fin de dix jours de paralysie grâce à l’arbitrage présidentiel

Bonne nouvelle pour les usagers sénégalais. Après dix jours de paralysie ayant fortement perturbé la mobilité à travers le pays, le secteur du transport routier amorce un retour progressif à la normale. Cette issue favorable est le fruit de l’arbitrage du chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, qui a permis de débloquer les négociations entre les différentes parties. À l’issue d’une rencontre avec les autorités, le secrétaire général de la Fédération nationale des syndicats des transports routiers, Fallou Samb, a annoncé la levée du mot d’ordre de grève. « Le mot d’ordre est levé. Nous demandons à tous les transporteurs de reprendre leurs activités en attendant la poursuite des concertations », a-t-il déclaré. Cette réunion s’est tenue en présence du ministre de l’Intérieur, Bamba Cissé, et du ministre des Transports terrestres, Yankhoba Diémé. Selon les acteurs du secteur, cette avancée notable est directement liée à l’implication du président de la République, dont la médiation a permis de renouer le dialogue. « L’arbitrage du président de la République nous a permis de nous retrouver sur l’essentiel », a souligné Fallou Samb. Parmi les principaux points d’accord obtenus, figure en première ligne la levée de l’interdiction de circulation nocturne. Une mesure qui pesait lourdement sur les revenus des transporteurs et qui sera suspendue, selon l’engagement pris par le ministère de l’Intérieur. Les discussions ont également abouti au rétablissement des postes mixtes de contrôle sur les grands axes routiers, une initiative visant à renforcer la coordination entre les services de sécurité et à fluidifier les contrôles. Dans la même dynamique, des mesures ont été annoncées pour lutter contre les tracasseries routières. Une note sera ainsi adressée aux commissaires afin de réduire considérablement les contrôles jugés abusifs, notamment en milieu urbain. Toutefois, certains points restent en suspens, notamment la question du régime social des travailleurs du secteur. Les parties ont convenu de poursuivre les discussions à travers des commissions ad hoc chargées d’examiner les six points restants. Cette reprise progressive du transport routier constitue un soulagement pour les populations et les acteurs économiques, durement affectés par cette grève. Elle marque également une étape importante vers un apaisement durable du climat social dans ce secteur névralgique de l’économie nationale.
|
Le Portail de Thiès sur le Web
|
ICS inaugure deux villages délocalisés 09/04/2026 Ziara générale de Tivaouane : Appel du Khalife général 09/04/2026 Après les fastes du 4 Avril, Ibrahima Macodou Fall tend à l’État une chance de créer rapidement de l’emploi à Thiès 07/04/2026 Thiès : des travaux « d’artisan » qui font honte, Cheikh Oumar Hann annonce la bataille de 2027 07/04/2026 Concert de clôture du 4 Avril à Thiès : Wally Seck enflamme la Promenade, la sono gâche l’apothéose 06/04/2026
L'Actualité au Sénégal
Reprise du transport routier : la fin de dix jours de paralysie grâce à l’arbitrage présidentiel
Rédigé le Samedi 11 Avril 2026 à 14:00 | Lu 53 fois Rédigé par Hanne Abou
Nouveau commentaire :
Dans la même rubrique :
|
Samedi 11 Avril 2026 - 14:38 Suspension de l’émission “Xunt Mii” : la RTS présente ses excuses au public
|
Samedi 11 Avril 2026 - 14:33 Thiès : le lycée Malick Sy mise sur l’agriculture avec un champ-école innovant
Actualité à Thiès
Thiès : à l’approche de la rentrée du 13 avril, la grève des transporteurs inquiète élèves et parents
Lat Soukabé Fall - 10/04/2026 - 0 Commentaire
À quelques jours de la reprise des classes, prévue ce lundi 13 avril 2026, l’inquiétude grandit dans la région de Thiès. La grève des transporteurs, toujours en cours, risque de perturber fortement...
Thiès 2026 : Babacar Diop dévoile un vaste programme culturel autour de la fête nationale
Lat Soukabé Fall - 27/03/2026 - 0 Commentaire
Actualités
Suspension de l’émission “Xunt Mii” : la RTS présente ses excuses au public
Hanne Abou - 11/04/2026 - 0 Commentaire
La Radiodiffusion Télévision Sénégalaise (RTS) a annoncé, à travers un communiqué officiel, la suspension de l’émission “Xunt Mii” jusqu’à nouvel ordre. Cette décision, rendue publique via ses canaux...
Thiès : le lycée Malick Sy mise sur l’agriculture avec un champ-école innovant
Lat Soukabé Fall - 11/04/2026 - 0 Commentaire
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com