Rentrée scolaire à Dakar : les parents d’élèves étranglés par la flambée des prix des fournitures





La rentrée scolaire, effective ce mercredi sur l’ensemble du territoire sénégalais, s’avère particulièrement éprouvante pour de nombreuses familles. Beaucoup de parents peinent à faire face aux dépenses liées à l’achat des fournitures scolaires, en raison de la hausse généralisée des prix.



Dans les marchés et librairies de Dakar, l’effervescence des derniers jours a laissé place à un constat unanime : les coûts du matériel scolaire ont grimpé en flèche. Cahiers, sacs, manuels, uniformes — tout semble désormais hors de portée pour certains foyers.



« Tout est devenu trop cher », déplore Marième, mère de trois enfants rencontrée à la cité Touba Renaissance de Ouakam. Elle cite notamment la flambée du prix des manuels et des rames de papier, jugée excessive même pour le préscolaire.



Awa Diouf, employée du secteur informel, avoue avoir dû se limiter à l’essentiel : « Je n’ai pas pu acheter tous les livres demandés. Je compléterai à la fin du mois. Les prix ont littéralement explosé. »



Même constat chez Mamadou Sène, père de deux collégiens, qui souligne que les frais d’inscription, d’uniformes et de fournitures dépassent largement le budget initialement prévu. Fatou Bâ, vendeuse de fruits aux Mamelles, évoque quant à elle une rentrée “synonyme de stress” : « Chaque année, on espère un allègement, mais c’est toujours plus difficile. »



Les commerçants, eux, expliquent cette hausse par la combinaison de plusieurs facteurs : la montée des coûts du transport, les fluctuations monétaires et les taxes douanières. « Nos marges sont faibles, nous ne faisons que répercuter les prix d’achat », affirme Abdoulaye Ndiaye, libraire au marché de Ouakam.



Face à cette situation, les familles adoptent diverses stratégies : réutiliser les anciens sacs, acheter les fournitures petit à petit ou compter sur l’aide d’associations. Mais pour beaucoup, ces efforts restent insuffisants.



De nombreux parents appellent à une intervention de l’État pour atténuer le fardeau, notamment à travers la distribution de kits scolaires subventionnés, la production locale de matériel éducatif et un meilleur encadrement des écoles privées. « Une telle politique aiderait à stabiliser les coûts et à rendre la rentrée moins pénible », estime Charlie, une Gabonaise vivant à Dakar.



Un rapport de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) sur la rentrée 2024-2025 confirmait déjà cette tendance, soulignant une hausse notable des coûts liés à l’éducation, particulièrement dans le préscolaire et le primaire. Ce renchérissement touche désormais aussi les fournitures scolaires, majoritairement importées.

