Rencontre avec le ministre de l’Intérieur : le FDR annonce son boycott



Le Front pour la défense de la démocratie et de la République (FDR), regroupement de partis d’opposition, a annoncé qu’il ne prendra pas part à la rencontre prévue le 30 avril avec le ministre de l’Intérieur, Mouhamadou Bamba Cissé.

Dans un communiqué, la coalition conditionne sa participation à un examen préalable des documents issus du comité chargé de la relecture des conclusions du dialogue national de mai 2025. Elle demande également que les observations de l’opposition, absente selon elle du processus de rédaction, soient prises en compte.

Le FDR rappelle que certains partis ayant participé au dialogue avaient déjà exprimé leur désaccord, notamment en raison de leur exclusion du comité de relecture. D’autres formations politiques, qui n’avaient pas pris part aux discussions, avaient également rejeté les conclusions.

Par ailleurs, la coalition annonce l’organisation prochaine d’une réunion avec les autres partis d’opposition afin de définir des actions communes.

Pour rappel, Mouhamadou Bamba Cissé doit présider cette rencontre avec les leaders politiques dans le but d’échanger et de partager des informations relatives au processus électoral.