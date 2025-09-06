Le gouvernement a connu ce week-end un important remaniement marqué par l’entrée de nouvelles figures à la tête de portefeuilles stratégiques. Une recomposition qui traduit, selon plusieurs analystes, une volonté d’insuffler un nouvel élan dans la conduite des affaires publiques. Au ministère de la Justice, Mme Yacine Fall a été portée à la tête de ce département en remplacement d’Ousmane Diagne. Son arrivée est perçue comme un signal fort, tant les défis liés à l’indépendance de la justice, à la modernisation des procédures judiciaires et à la lutte contre la corruption restent pressants. Au ministère de l’Intérieur, c’est Me Bamba Cissé qui succède au général Jean Baptiste Tine. Juriste de formation et homme de terrain, il aura la lourde tâche de gérer la sécurité intérieure et le processus électoral, dans un contexte où les attentes citoyennes sont de plus en plus élevées. Le journaliste ousseynou Messerigne Gueye a travers un entretien fait le décryptage du nouveau gouvernement entre choix politiques et occupation de postes stratégiques
Remaniement ministériel : De nouveaux visages à la tête de ministères stratégiques Décryptage D'ousseynou Messerigne Gueye
Rédigé le Lundi 8 Septembre 2025 à 21:15 | Lu 35 fois Rédigé par Hanne Abou
Lundi 8 Septembre 2025 - 18:55 Mbour : une dispute entre enfants de 9 ans tourne au drame
Lundi 8 Septembre 2025 - 18:45 Inondations à Dakar : les charrettes deviennent le transport phare de la banlieue
Thiès : Les ferrailleurs en colère, sit-in contre les industriels
Lat Soukabé Fall - 07/09/2025 - 0 Commentaire
À Thiès, l’ambiance était tendue ce week-end devant le lieu du rassemblement des ferrailleurs. Regroupés en grand nombre, pancartes et banderoles en main, les membres de l’Association des...
Thiès : Le mouvement "Thiès d’abord" soutient l’éducation et les sinistrés des inondations
Lat Soukabé Fall - 26/08/2025 - 0 Commentaire
Hanne Abou - 08/09/2025 - 0 Commentaire
Mbour : une dispute entre enfants de 9 ans tourne au drame
Rédaction - 08/09/2025 - 0 Commentaire
