Menu
L'Actualité au Sénégal

Relance de la Sonacos : un conseil interministériel en cours à la primature


Rédigé le Vendredi 22 Août 2025 à 11:18 | Lu 41 fois Rédigé par


Un conseil interministériel sur la relance de la Sonacos se tient à la primature, en présence de plusieurs ministres et responsables, sous la direction du secrétaire général du gouvernement.


Relance de la Sonacos : un conseil interministériel en cours à la primature

Le conseil interministériel consacré à la relance de la Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal (Sonacos) a démarré ce vendredi à la primature, a constaté l’APS.

La rencontre est dirigée par Boubacar Kamara, secrétaire général du gouvernement, et réunit plusieurs membres de l’exécutif. Parmi eux figurent Mabouba Diagne, ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage, Serigne Guèye Diop, ministre du Commerce et de l’Industrie, ainsi que Cheikh Diba, ministre des Finances et du Budget.

Alpha Ba, secrétaire d’État aux Coopératives et à l’Encadrement paysan, participe également à la réunion, tout comme Ndane Diagne, directeur général de la Sonacos, et Fadilou Keïta, directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.

Le Premier ministre doit rejoindre les travaux à la mi-journée pour en assurer la synthèse et la clôture.




Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags