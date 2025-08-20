Relance de la Sonacos : un conseil interministériel en cours à la primature

Le conseil interministériel consacré à la relance de la Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal (Sonacos) a démarré ce vendredi à la primature, a constaté l’APS.



La rencontre est dirigée par Boubacar Kamara, secrétaire général du gouvernement, et réunit plusieurs membres de l’exécutif. Parmi eux figurent Mabouba Diagne, ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage, Serigne Guèye Diop, ministre du Commerce et de l’Industrie, ainsi que Cheikh Diba, ministre des Finances et du Budget.



Alpha Ba, secrétaire d’État aux Coopératives et à l’Encadrement paysan, participe également à la réunion, tout comme Ndane Diagne, directeur général de la Sonacos, et Fadilou Keïta, directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.



Le Premier ministre doit rejoindre les travaux à la mi-journée pour en assurer la synthèse et la clôture.

