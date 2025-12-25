Réformes territoriales : Ousmane Sonko installe le comité de pilotage chargé de finaliser le processus





Le Premier ministre, Ousmane Sonko, a officiellement procédé, ce mardi 30 décembre 2025, à la mise en place du Comité de pilotage chargé d’achever les projets de réforme portant sur la décentralisation et les pôles territoires, selon une information communiquée par la Primature.



Placée sous l’autorité directe du chef du gouvernement, cette instance illustre, d’après la même source, le caractère transversal des questions liées à l’organisation territoriale. Elle traduit également la volonté des autorités de faire des pôles territoires un instrument central de transformation globale.



Le comité a pour rôle principal d’assurer l’orientation stratégique générale du processus de réforme. À ce titre, il est chargé de valider les grandes lignes, les plans d’action ainsi que les documents de politique publique relatifs à ces chantiers.



Il lui revient également d’arbitrer les dossiers impliquant plusieurs départements ministériels, de contribuer à la résolution des blocages structurels identifiés et d’examiner, puis d’approuver, les propositions finales issues des travaux menés par le comité technique.

