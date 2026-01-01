Réformes annoncées pour 2026 : l’Assemblée nationale promet un contrôle renforcé de l’action publique





L’Assemblée nationale entend jouer un rôle actif dans la mise en œuvre des réformes globales annoncées pour 2026, en renforçant le suivi et l’évaluation des politiques publiques. C’est l’assurance donnée, lundi, par son président, Malick Ndiaye.



Prenant la parole lors de la cérémonie de présentation des vœux de nouvel an à l’Assemblée nationale, il a estimé que l’année écoulée a été marquée par des réformes internes à l’institution et par la gestion des urgences de l’exécutif. Selon lui, l’année en cours sera consacrée aux réformes globales du pays, avec un accent particulier sur le contrôle parlementaire et l’évaluation rigoureuse de l’action publique.



Malick Ndiaye a, à cette occasion, annoncé l’introduction de nouveaux outils de travail, traduisant la volonté du Parlement de dépasser le seul cadre normatif pour s’orienter vers une action opérationnelle, soutenue par une vision stratégique clairement définie.



Il a réaffirmé l’ambition de bâtir une Assemblée nationale moderne, crédible et influente, proche des citoyens et engagée dans la transformation démocratique. Cette ambition, a-t-il souligné, repose sur un travail parlementaire rigoureux, innovant et performant, garantissant la transparence, la redevabilité démocratique et l’efficacité de l’action publique au service de la nation.



Le président de l’institution a également salué le sens des responsabilités manifesté par les députés, au-delà des divergences politiques. Il a estimé que le respect du débat démocratique, la recherche de l’intérêt général et l’attachement aux valeurs républicaines ont guidé les travaux parlementaires et renforcé la crédibilité de l’Assemblée nationale.



Selon lui, cette maturité institutionnelle envoie un signal fort aux Sénégalais et témoigne d’une capacité collective à placer l’intérêt supérieur de la nation au-dessus de toute autre considération.



Dans un contexte marqué par une forte attente de renouveau institutionnel, de rigueur dans la gestion publique et de justice sociale, Malick Ndiaye a rappelé que l’Assemblée nationale occupe une place centrale dans la trajectoire démocratique du Sénégal. À ce titre, elle est appelée à assumer pleinement la confiance renouvelée du peuple.



Il a insisté sur l’engagement de l’institution à se transformer en profondeur afin de devenir plus moderne, plus responsable et plus proche des citoyens. À l’en croire, plusieurs réformes majeures ont déjà été engagées au cours de l’année écoulée, dans un esprit de modernisation, de transparence et d’efficacité.



Parmi les innovations réalisées, il a cité la mise en place d’un système de vote électronique jugé fiable, l’installation d’une salle de serveurs répondant aux exigences de la modernisation numérique, ainsi que la gestion électronique des documents en vue de la numérisation des archives de la bibliothèque.



Il a également mentionné l’acquisition d’un système intégré de gestion, communément appelé ERP, destiné à améliorer la collaboration entre les services, notamment les ressources humaines, la paie et les finances.



À ces avancées s’ajoutent, selon lui, le lancement d’un site Internet modernisé et la prochaine mise en service d’un outil de travail collaboratif, dont les tests ont été concluants, avec pour objectif de faire de l’Assemblée nationale une institution entièrement digitalisée.

