Recrutement de 418 agents prévu en 2026 pour l’administration pénitentiaire





L’administration pénitentiaire prévoit de renforcer ses effectifs en 2026 avec le recrutement de 418 agents, a annoncé vendredi son directeur général, l’inspecteur Aliou Ciss. Cette perspective s’inscrit dans le cadre de la loi de finances 2026.



Selon Aliou Ciss, aucune opération de recrutement n’a été menée au cours des deux dernières années. Il a toutefois exprimé son optimisme pour l’année à venir, soulignant que les dispositions budgétaires prévues permettront de lancer ce recrutement attendu.



Cette annonce a été faite lors d’une visite du directeur général à la Foire internationale de Dakar (FIDAK), ouverte depuis le 7 décembre et qui se tient jusqu’au 31 du même mois. Il a reconnu que l’insuffisance du personnel reste une réalité au sein de l’administration pénitentiaire, estimant nécessaire de combler ce déficit.



Évoquant la question du bracelet électronique, Aliou Ciss a indiqué que cette option peut contribuer, en partie, à réduire la pression sur les établissements pénitentiaires. Il a cependant précisé que ce dispositif repose sur des critères bien définis et que son application relève de la décision du juge.



Au cours de sa visite à la FIDAK, le directeur général s’est rendu au stand de l’administration pénitentiaire et a également parcouru ceux d’autres structures voisines, notamment la gendarmerie nationale, la police nationale, le ministère de l’Environnement et de la Transition écologique, ainsi que le ministère de l’Éducation nationale.



Aliou Ciss a rappelé que l’administration pénitentiaire participe à la FIDAK depuis 1984. Selon lui, cet événement constitue une opportunité pour présenter au public les différentes composantes du corps, ses missions, ainsi que son évolution depuis sa création.



Sur le site, des agents ont exposé les actions menées en matière de préparation à la réinsertion sociale, notamment à travers la formation, l’éducation et les activités d’auto-production industrielle et agricole développées dans les établissements pénitentiaires.

