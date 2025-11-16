Thies : Réflexion nationale sur la réforme hospitalière : vers un nouveau cadre pour améliorer les services de santé





Cette rencontre, qui réunit plusieurs acteurs du secteur de la santé, a pour objectif principal d’examiner un document destiné à renforcer l’offre de services dans les structures hospitalières. Selon le Dr Fatou Mbaye Sylla, Directrice des Établissements de Santé, le système hospitalier fait face depuis plusieurs années à des avis négatifs de la part des usagers, des autorités publiques et même du personnel médical, qui expriment leur insatisfaction concernant la prise en charge dans les établissements de référence.



Elle rappelle que le président de la République a demandé, à plusieurs reprises en Conseil des ministres, une évaluation de la réforme hospitalière afin de l’adapter aux besoins actuels et aux défis liés à la prise en charge. L’objectif est de proposer une nouvelle orientation plus conforme aux attentes et aux priorités du moment.



Le Dr Sylla souligne que, malgré certains progrès, plusieurs difficultés persistent : la qualité des soins, l’accessibilité géographique et financière, ainsi que la prise en charge globale. Elle précise que cette journée de travail vise à analyser l’état d’avancement de la réforme en matière de gouvernance, de financement et de gestion des ressources humaines, avant de formuler des propositions pour de nouvelles orientations structurantes. L’ambition est de repenser le système dans son ensemble afin d’élaborer une loi qui corrige les insuffisances de la précédente réforme et réponde aux besoins actuels.



Elle a enfin rappelé que la mission de ce cadre de concertation est d’enrichir, harmoniser et valider le document de travail en vue de préparer la version définitive du projet de loi.

