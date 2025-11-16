Importante intervention conjointe pour la saisie d’ivoire à Dakar





Dans un communiqué officiel, il a été indiqué que ce vendredi 14 novembre 2025, une intervention d’envergure a été réalisée conjointement par INTERPOL, la Sûreté Urbaine de Dakar ainsi que la Direction des Eaux, Forêts et Chasse.



Un individu identifié sous le nom d’Aziz a été retrouvé dans son magasin de brocante touristique avec une importante quantité d’ivoire destinée à une vente internationale. Les éléments saisis totalisent 50 kg, comprenant deux défenses de 15 kg chacune et 107 pièces sculptées, pour une valeur estimée à 15 millions de francs.



Selon les précisions fournies, les défenses étaient soigneusement dissimulées dans des sacs de riz fermés avec des serflex, tandis que les objets sculptés étaient enveloppés dans des feuilles de journaux. Lors de ses premières déclarations, la personne mise en cause a affirmé ne pas être la seule impliquée dans cette opération.



Le communiqué rappelle également que l’éléphant d’Afrique, aujourd’hui menacé de disparition sur le continent, fait l’objet d’une politique de tolérance zéro dans les procédures nationales, régionales et internationales encadrées par les lois et conventions ratifiées par le Sénégal. Il est également souligné qu’un éléphant est éliminé toutes les vingt minutes en Afrique, et que la circulation illégale de ses défenses est associée à des réseaux financiers liés à diverses organisations armées.

