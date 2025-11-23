Reconduction du protocole de pêche entre le Sénégal et la Mauritanie





Le Sénégal et la Mauritanie ont convenu de prolonger leur protocole d’accord de pêche à compter du 13 novembre 2025, en attendant la finalisation d’un nouveau cadre de coopération halieutique. L’information a été communiquée par le ministère sénégalais des Pêches et de l’Économie maritime, qui met en avant l’importance d’assurer la continuité des activités, en particulier pour les pêcheurs artisanaux de Saint-Louis.



L’accord initial avait été signé le 5 juin 2024 à Nouakchott, appliqué dès le 23 juillet 2024 et était arrivé à son terme le 22 juillet 2025. Afin d’éviter une interruption des activités, la Mauritanie avait accordé une prolongation exceptionnelle de deux mois, du 23 juillet au 22 septembre 2025, pour permettre d’avancer sur les discussions d’un futur accord plus complet.



Négociations techniques en cours

Selon le ministère, les travaux autour du nouveau protocole ont nécessité davantage de temps que prévu, en raison de la nature technique des sujets abordés et de la volonté des deux pays d’approfondir leur collaboration dans le domaine halieutique. À l’issue de la période de prolongation, les administrations des deux États ont décidé de reconduire le protocole existant, afin de maintenir la continuité pour les communautés concernées.



Durant cette phase transitoire, Dakar et Nouakchott poursuivent leurs échanges autour de plusieurs points : amélioration des conditions d’exercice des pêcheurs artisanaux, éventuelle augmentation des licences et ajustements du dispositif pour répondre aux besoins des communautés sénégalaises.



Les discussions prennent aussi en compte une demande formulée par les acteurs du secteur : la mise en place d’une trêve hivernale. La migration précoce des ressources pélagiques vers le nord, combinée aux besoins d’entretien du matériel de pêche, rend cette pause nécessaire pour assurer une reprise plus sécurisée et mieux organisée.



Une coopération renouvelée

Le ministère des Pêches et de l’Économie maritime, dirigé par la ministre Dr Fatou Diouf, réaffirme sa volonté de renforcer la coopération bilatérale avec la Mauritanie, dans la continuité des accords déjà établis avec la Guinée-Bissau et la Guinée-Conakry. L’institution met en avant son engagement en faveur de la transparence, de la responsabilité et de la gestion durable des ressources marines, dans un contexte où l’accès aux eaux mauritaniennes demeure essentiel pour de nombreuses communautés de pêche sénégalaises.



