Justice : Bassirou Diomaye Faye appelle les nouveaux magistrats à défendre leur indépendance



À l'occasion de la cérémonie de sortie de la promotion 2024-2026 du Centre de formation judiciaire (CFJ), organisée au Palais de la République, le président Bassirou Diomaye Faye a exhorté les nouveaux magistrats à exercer leurs fonctions avec intégrité, impartialité et sens des responsabilités.

Dans son discours, le chef de l'État a rappelé que l'indépendance de la justice constitue un pilier fondamental de l'État de droit. Selon lui, cette indépendance ne représente pas un privilège accordé aux magistrats, mais une garantie essentielle pour tous les citoyens. Il a souligné qu'une justice libre de toute influence politique, économique ou sociale est indispensable à la protection des libertés et au bon fonctionnement de la démocratie.

S'adressant directement aux nouveaux magistrats, Bassirou Diomaye Faye les a invités à faire preuve de courage face aux pressions qu'ils pourraient rencontrer au cours de leur carrière. Il leur a rappelé que leur seule obligation est de se conformer à la loi et à leur conscience, estimant que cette exigence demeure la meilleure garantie pour assurer une justice équitable.

Le président de la République est également revenu sur les réformes engagées dans le secteur judiciaire. Il a évoqué les recommandations issues du Dialogue national sur la justice, qui ont servi de base à une nouvelle politique visant à améliorer l'accès des citoyens au service public de la justice, à renforcer l'efficacité des juridictions et à consolider l'indépendance de la magistrature.

Il a aussi mis en avant la modernisation du système judiciaire à travers le déploiement d'outils numériques, notamment les plateformes e-Justice et e-Service, la digitalisation du casier judiciaire ainsi que la gestion numérique des établissements pénitentiaires et de la justice des mineurs.

Profitant de cette cérémonie, le chef de l'État a rendu hommage à l'ensemble des professionnels de la justice, saluant leur contribution au fonctionnement des institutions. Il a encouragé les magistrats les plus expérimentés à transmettre leur savoir-faire et les valeurs d'éthique aux nouvelles générations.

Enfin, Bassirou Diomaye Faye a honoré la marraine de cette promotion, Dior Fall Sow, qu'il a présentée comme une référence de la magistrature sénégalaise et africaine. Il a salué son engagement en faveur de l'État de droit et des droits des femmes avant de féliciter les nouveaux diplômés, leurs formateurs et leurs familles, leur souhaitant une carrière guidée par la rigueur, le courage et l'équité.